BRIEF-Peach Property Group Issues Hybrid Warrant Bond

May 29 (Reuters) - PEACH PROPERTY GROUP AG:
* ISSUE VOLUME OF CHF 50M WITH A POSSIBILITY TO INCREASE TO A MAXIMUM OF CHF 100M
* SUBSCRIPTION PERIOD FOR EXISTING SHAREHOLDERS FROM 4 TO 15 JUNE 2018
* WITH EACH BOND WITH NOMINAL VALUE OF CHF 1,000, BOND HOLDER RECEIVES 4 WARRANTS TO BUY CO’S REGISTERED SHARES
* EACH WARRANT ENTITLES HOLDER TO SUBSCRIBE TO 1 REGISTERED SHARE AT EXERCISE PRICE OF CHF 25.00
* FUNDS ARE USED FOR FURTHER EXTENSION OF REAL ESTATE PORTFOLIO AND REDEMPTION OF LIABILITIES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)