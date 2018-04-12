FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 12, 2018 / 8:24 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Pebblebrook Hotel Trust Announces Inadvertent Disclosure Of Draft Document

Reuters Staff

1 Min Read

Pebblebrook Hotel Trust:

* ANNOUNCES INADVERTENT DISCLOSURE OF DRAFT DOCUMENT

* ON APRIL 12, CO INADVERTENTLY POSTED ON WEBSITE INITIAL WORKING DRAFT RELATING TO CO’S Q1 2018 FINANCIAL & OPERATING RESULTS

* CO IS AWARE THAT WHEN DOCUMENT WAS ON WEBSITE, CERTAIN AUTOMATED WEB SEARCH PROCESSES DISCOVERED & DISSEMINATED DOCUMENT

* SAYS CO “QUICKLY DISCOVERED” THE ERROR AND IMMEDIATELY REMOVED THE DOCUMENT FROM ITS WEBSITE

* COMPANY DID NOT AUTHORIZE RELEASE OF DOCUMENT RELATED TO Q1 2018 FINANCIAL RESULTS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.