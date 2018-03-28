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March 28, 2018 / 1:05 PM / in 14 hours

BRIEF-Pebblebrook Hotel Trust Releases Letters To Lasalle Hotel Properties Proposing Merger

Reuters Staff

1 Min Read

March 28 (Reuters) - Pebblebrook Hotel Trust:

* PEBBLEBROOK HOTEL TRUST RELEASES LETTERS TO LASALLE HOTEL PROPERTIES PROPOSING MERGER

* PEBBLEBROOK HOTEL TRUST - ‍PROPOSAL REPRESENTED AN IMPLIED MERGER PRICE OF $30.001 PER LASALLE COMMON SHARE​

* PEBBLEBROOK HOTEL TRUST - RELEASED 2 LETTERS, DATED MARCH 6, & MARCH 20, 2018, TO LASALLE HOTEL PROPERTIES IN WHICH CO PROPOSED SHARE-FOR-SHARE MERGER

* PEBBLEBROOK HOTEL TRUST - ‍PEBBLEBROOK IS PREPARED TO ENGAGE IN DISCUSSIONS AROUND PRICE AND MIX OF CONSIDERATION AS WARRANTED BY “DUE DILIGENCE”​

* PEBBLEBROOK HOTEL TRUST - AS OF CLOSE ON MARCH 27, 2018, IMPLIED MERGER PRICE WAS $29.95 PER LASALLE COMMON SHARE

* PEBBLEBROOK HOTEL TRUST - DEAL ‍COMBINATION WILL BE STRUCTURED AS A TAX-FREE, 100% EQUITY EXCHANGE​

* PEBBLEBROOK HOTEL TRUST - ‍PEBBLEBROOK WILL ISSUE NEW SHARES TO LASALLE’S SHAREHOLDERS AND REMAIN AS SURVIVING ULTIMATE PARENT ENTITY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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