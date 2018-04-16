BRIEF-Pebblebrook Letter To Lasalle Hotel Revises Merger Proposal

April 16 (Reuters) - Pebblebrook Hotel Trust:
* PEBBLEBROOK HOTEL TRUST RELEASES LETTER TO BOARD OF LASALLE HOTEL PROPERTIES, REVISES MERGER PROPOSAL AND SUBSTANTIALLY RAISES OFFER PRICE
* PEBBLEBROOK HOTEL TRUST - REVISED PROPOSAL FOR 100% OF LASALLE’S OUTSTANDING COMMON SHARES IMPLIES A MERGER PRICE OF $31.75 PER LASALLE COMMON SHARE
* PEBBLEBROOK HOTEL TRUST - IMPLIED PRICE OF $31.75 PER SHARE BASED ON INCREASED FIXED EXCHANGE RATIO OF 0.8944 PEBBLEBROOK SHARE FOR EACH LASALLE SHARE
* PEBBLEBROOK HOTEL TRUST - “DISAPPOINTED” THAT LASALLE HAS NOT RESPONDED TO REVISED PROPOSAL
* PEBBLEBROOK HOTEL TRUST - REVISED PROPOSAL ALSO PROVIDES LASALLE’S SHAREHOLDERS WITH OPTION TO ELECT TO GET CASH UP TO MAXIMUM OF 15% Source text for Eikon: Further company coverage: