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February 19, 2020 / 3:17 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Peking University Resources Updates On Bank Of Beijing Reorganisation Procedure Against Peking Founder

1 Min Read

Feb 19 (Reuters) - Peking University Resources (Holdings) Company Ltd:

* GOT A LETTER FROM PEKING FOUNDER, REGARDING A CIVIL ORDER AND DECISION LETTER RECEIVED FROM COURT

* COURT TO ACCEPT APPLICATION MADE BY BANK OF BEIJING FOR INITIATION OF REORGANISATION PROCEDURE AGAINST PEKING FOUNDER

* ONGOING REORGANISATION PROCEDURE OF PECKING FOUNDER MAY HAVE AN IMPACT ON SHAREHOLDING STRUCTURE OF CO

* COURT APPOINTED PEKING FOUNDER LIQUIDATION TEAM AS ADMINISTRATOR OF PEKING FOUNDER

* LIQUIDATION TEAM CONSISTS PEOPLE’S BANK, MINISTRY OF EDUCATION, RELEVANT REGULATORY INSTITUTIONS & OTHERS Source text for Eikon: Further company coverage:

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