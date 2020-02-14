Healthcare
February 14, 2020 / 11:37 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Pembury Lifestyle Receives Application For Provisional Liquidation

1 Min Read

Feb 14 (Reuters) - Pembury Lifestyle Group Ltd:

* JSE: PEM - RECEIPT OF APPLICATION FOR PROVISIONAL LIQUIDATION AND CAUTIONARY ANNOUNCEMENT

* PEMBURY LIFESTYLE GROUP - MOORE STEPHENS, PREVIOUS AUDITOR, SERVED SEPARATE APPLICATIONS FOR PROVISIONAL LIQUIDATION ON CO, PEMBURY SCHOOLS, OTHERS

* PEMBURY LIFESTYLE - CO WILL BE OPPOSING LIQUIDATION APPLICATIONS AS IT IS DISPUTING FEES CHARGED BY MOORE STEPHENS’S AUDIT OF YEAR ENDED 2018

* PEMBURY LIFESTYLE GROUP LTD - BOARD WILL, HOWEVER, ALSO BE ATTEMPTING TO SETTLE MATTER WITH MOORE STEPHENS AMICABLY Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below