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Market News
March 29, 2018 / 5:36 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Penn National Gaming Shareholders Approve Pinnacle Entertainment Acquisition

Reuters Staff

1 Min Read

March 29 (Reuters) - Penn National Gaming Inc:

* PENN NATIONAL GAMING SHAREHOLDERS APPROVE PINNACLE ENTERTAINMENT ACQUISITION

* PENN NATIONAL GAMING SHAREHOLDERS APPROVE PINNACLE ENTERTAINMENT ACQUISITION

* PENN NATIONAL GAMING - AT SPECIAL MEETING, ABOUT 86% OF PENN’S OUTSTANDING COMMON SHARES WERE VOTED

* PENN NATIONAL GAMING - ABOUT 99% OF VOTES CAST IN FAVOR OF PROPOSAL TO ISSUE SHARES OF CO TO PINNACLE STOCKHOLDERS IN CONNECTION WITH DEAL

* PENN NATIONAL GAMING INC - PENN AND PINNACLE CONTINUE TO EXPECT DEAL CLOSING WILL OCCUR IN SECOND HALF OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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