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March 17, 2020 / 7:37 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Penn National Gaming To Suspend Construction Of Hollywood Casino Morgantown, Hollywood Casino York In Pennsylvania

1 Min Read

March 17 (Reuters) - Penn National Gaming Inc:

* PENN NATIONAL GAMING TO SUSPEND CONSTRUCTION OF HOLLYWOOD CASINO MORGANTOWN AND HOLLYWOOD CASINO YORK IN PENNSYLVANIA

* PENN NATIONAL GAMING INC - BELIEVE IT’S PRUDENT TO REVISIT ANY AND ALL CAPITAL EXPENDITURE COMMITMENTS IN ORDER TO HELP PRESERVE LIQUIDITY

* PENN NATIONAL GAMING - BELIEVE IT’S PRUDENT TO REVISIT ALL CAPEX COMMITMENTS TO HELP PRESERVE LIQUIDITY IN LIGHT OF IMPACT OF COVID-19 ON BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage:

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