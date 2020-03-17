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March 17, 2020 / 7:37 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Penn National Gaming To Temporarily Suspend Operations At Ameristar Casino Council Bluffs

1 Min Read

March 17 (Reuters) - Penn National Gaming Inc:

* PENN NATIONAL GAMING TO TEMPORARILY SUSPEND OPERATIONS AT AMERISTAR CASINO COUNCIL BLUFFS IN IOWA

* PENN NATIONAL - CONTINUE TO PAY WAGES & BENEFITS FOR MORE THAN 700 TEAM MEMBERS AT AMERISTAR CASINO THROUGH END OF MARCH

* PENN NATIONAL GAMING - WILL TEMPORARILY SUSPEND OPERATIONS AT AMERISTAR CASINO COUNCIL BLUFFS BEGINNING AT NOON TODAY TILL MIDNIGHT ON MARCH 31, 2020

* PENN NATIONAL GAMING SAYS CO IS SUSPENDING OPERATIONS AT AMERISTAR CASINO COUNCIL BLUFFS AS PRECAUTIONARY MEASURE AGAINST ONGOING SPREAD OF COVID-19 Source text for Eikon: Further company coverage:

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