BRIEF-Pennant International Sees Delay In Contract Awards Due To COVID-19

March 25 (Reuters) - Pennant International Group PLC :
* COVID-19 UPDATE
* FIRST IS CHALLENGE OF HOLDING REVIEW EVENTS WITH CUSTOMERS
* IF REVIEW CANNOT BE HELD DUE TO COVID-19 RESTRICTIONS, CASH AND REVENUE ASSOCIATED WITH COMPLETION OF MILESTONE MAY BE DELAYED
* EXPECTED CONTRACT AWARDS ARE CONSEQUENTLY DELAYED UNTIL PANDEMIC HAS ABATED
* HAVE ALREADY UTILISED UK GOVERNMENT’S CORONAVIRUS JOB RETENTION SCHEME
* ALSO INVESTIGATING OTHER POTENTIAL FINANCIAL OPTIONS, INCLUDING CORONAVIRUS BUSINESS INTERRUPTION LOAN SCHEME
* PROVIDING FORWARD GUIDANCE IS EXTREMELY DIFFICULT BUT BOARD WILL BE KEEPING SITUATION UNDER VERY CLOSE REVIEW
* INTENDS TO ANNOUNCE PRELIMINARY RESULTS FOR YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019 ON MONDAY 20 APRIL Source text for Eikon: Further company coverage: