Healthcare
February 19, 2020 / 9:32 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Pension Insurance Corporation Insures 1 Bln Stg Of Co-Op Pension Liabilities

1 Min Read

Feb 19 (Reuters) -

* PENSION INSURANCE CORPORATION INSURES 1 BILLION STG OF CO-OP PENSION LIABILITIES

* BUY-IN WITH THE TRUSTEE OF THE CO-OPERATIVE PENSION SCHEME GUARANTEES THE BENEFITS OF AROUND 7,000 SCHEME MEMBERS IN THE CO-OP SECTION OF THE SCHEME

* THE TRANSACTION WAS LED BY AON, WITH THE TRUSTEE RECEIVING LEGAL ADVICE FROM LINKLATERS AND INVESTMENT ADVICE FROM MERCER. PIC WAS ADVISED BY HERBERT SMITH FREEHILLS Source text for Eikon: Further company coverage: [ ] (Reporting By Simon Jessop)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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