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April 30, 2018 / 10:20 PM / Updated 40 minutes ago

BRIEF-Pentagon And Lockheed Martin Finalize 2018 F-35 Sustainment Contract To Enhance Readiness And Reduce Costs

Reuters Staff

1 Min Read

April 30 (Reuters) - Lockheed Martin Corp:

* PENTAGON AND LOCKHEED MARTIN FINALIZE 2018 F-35 SUSTAINMENT CONTRACT TO ENHANCE READINESS AND REDUCE COSTS

* PENTAGON AND LOCKHEED MARTIN FINALIZE 2018 F-35 SUSTAINMENT CONTRACT TO ENHANCE READINESS AND REDUCE COSTS

* LOCKHEED MARTIN AERONAUTICS COMPANY - THE F-35 JOINT PROGRAM OFFICE HAS AWARDED LOCKHEED MARTIN INDUSTRY TEAM A $1.4 BILLION SUSTAINMENT CONTRACT

* LOCKHEED MARTIN AERONAUTICS COMPANY - THE 2018 ANNUALIZED SUSTAINMENT CONTRACT WILL COVER SUSTAINMENT SERVICES THROUGH APRIL 30, 2019

* LOCKHEED MARTIN AERONAUTICS COMPANY - $1.4 BILLION SUSTAINMENT CONTRACT IS TO SUPPORT OPERATIONS FOR F-35 FLEET AROUND GLOBE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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