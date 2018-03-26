BRIEF-Pentair Says Nvent Finance Entered Into Credit Agreement ​

March 26 (Reuters) - Pentair Plc:
* PENTAIR - NVENT FINANCE ENTERED INTO CREDIT AGREEMENT FOR A FIVE-YEAR $200.0 MILLION TERM LOAN FACILITY AND A FIVE-YEAR $600.0 MILLION SENIOR CREDIT FACILITY
* PENTAIR SAYS NVENT FINANCE WILL HAVE OPTION TO REQUEST TO INCREASE REVOLVING CREDIT FACILITY BY UP TO $300.0 MILLION- SEC FILING
* PENTAIR PLC - NVENT EXPECTS THAT NVENT FINANCE WILL HAVE $200.0 MILLION OF BORROWINGS UNDER TERM LOAN FACILITY
* PENTAIR PLC - NVENT EXPECTS THAT NVENT FINANCE WILL HAVE NO BORROWINGS UNDER REVOLVING CREDIT FACILITY AT TIME OF SEPARATION Source text - bit.ly/2GawDsZ Further company coverage: