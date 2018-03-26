FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 26, 2018 / 8:12 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Pentair Says Nvent Finance Entered Into Credit Agreement ​

Reuters Staff

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Pentair Plc:

* PENTAIR - ‍ NVENT FINANCE ENTERED INTO CREDIT AGREEMENT FOR A FIVE-YEAR $200.0 MILLION TERM LOAN FACILITY AND A FIVE-YEAR $600.0 MILLION SENIOR CREDIT FACILITY​

* PENTAIR SAYS ‍NVENT FINANCE WILL HAVE OPTION TO REQUEST TO INCREASE REVOLVING CREDIT FACILITY BY UP TO $300.0 MILLION- SEC FILING​

* PENTAIR PLC - ‍NVENT EXPECTS THAT NVENT FINANCE WILL HAVE $200.0 MILLION OF BORROWINGS UNDER TERM LOAN FACILITY​

* PENTAIR PLC - ‍NVENT EXPECTS THAT NVENT FINANCE WILL HAVE NO BORROWINGS UNDER REVOLVING CREDIT FACILITY AT TIME OF SEPARATION​ Source text - bit.ly/2GawDsZ Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.