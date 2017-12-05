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BRIEF-People Corp announces year-end and quarter-end financial results
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December 5, 2017 / 2:38 PM / Updated an hour ago

BRIEF-People Corp announces year-end and quarter-end financial results

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 5 (Reuters) - People Corp:

* PEOPLE CORPORATION ANNOUNCES YEAR-END AND QUARTER-END FINANCIAL RESULTS AND HIGHLIGHTS STRATEGIC AND OPERATIONAL ACHIEVEMENTS

* PEOPLE CORP - REVENUE FOR THREE MONTHS ENDED AUGUST 31 WAS $28.9 MILLION VERSUS $24.9 MILLION

* PEOPLE CORP - QTRLY NET INCOME $242,100 VERSUS NET LOSS $277,000

* PEOPLE CORP SAYS IS INVESTING IN A NEW CORPORATE OFFICE AND EXPECTS TOTAL PROJECT COSTS FOR THE PREMISES TO BE APPROXIMATELY $9.5 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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