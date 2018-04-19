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April 19, 2018 / 11:16 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-People's United Financial Reports Q1 Adj Operating Earnings $0.30/shr

Reuters Staff

1 Min Read

April 19 (Reuters) - People’s United Financial Inc:

* PEOPLE’S UNITED FINANCIAL REPORTS FIRST QUARTER NET INCOME OF $107.9 MILLION, OR $0.30 PER COMMON SHARE

* Q1 NON-GAAP OPERATING EARNINGS PER SHARE $0.30

* Q1 REVENUE $386.2 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $392.7 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.30 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* NET INTEREST INCOME TOTALED $295.8 MILLION IN 1Q18 COMPARED TO $292.3 MILLION IN 4Q17

* SETS QUARTERLY DIVIDEND OF $0.175PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage:

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