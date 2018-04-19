BRIEF-People's United Financial Reports Q1 Adj Operating Earnings $0.30/shr

April 19 (Reuters) - People’s United Financial Inc:
* PEOPLE’S UNITED FINANCIAL REPORTS FIRST QUARTER NET INCOME OF $107.9 MILLION, OR $0.30 PER COMMON SHARE
* Q1 NON-GAAP OPERATING EARNINGS PER SHARE $0.30
* Q1 REVENUE $386.2 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $392.7 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.30 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* NET INTEREST INCOME TOTALED $295.8 MILLION IN 1Q18 COMPARED TO $292.3 MILLION IN 4Q17
* SETS QUARTERLY DIVIDEND OF $0.175PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: