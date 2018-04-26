FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 26, 2018 / 10:06 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-PepsiCo Q1 Core EPS $0.96

Reuters Staff

2 Min Read

April 26 (Reuters) - PepsiCo:

* QTRLY EARNINGS PER SHARE $0.94; QTRLY CORE EARNINGS PER SHARE $0.96; QTRLY NET REVENUE $12.56 BILLION, UP 4 PERCENT

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.93, REVENUE VIEW $12.40 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* CONTINUED TO FACE CHALLENGES IN NORTH AMERICA BEVERAGES IN Q1, BUT SECTOR HAD SEQUENTIAL IMPROVEMENT IN TOP LINE MOMENTUM SINCE Q4

* SEES 2018 ORGANIC REVENUE GROWTH TO BE AT LEAST IN LINE WITH 2017 GROWTH RATE OF 2.3 PERCENT

* SEES 2018 CORE EARNINGS PER SHARE $5.70

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $5.71, REVENUE VIEW $65.39 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES ABOUT $9 BILLION IN CASH FROM OPERATING ACTIVITIES AND FREE CASH FLOW OF ABOUT $6 BILLION IN 2018

* SEES TOTAL CASH RETURNS TO SHAREHOLDERS OF ABOUT $7 BILLION IN 2018

* TOTAL DIVIDENDS TO SHAREHOLDERS EXPECTED TO BE ABOUT $5 BILLION & SHARE BUYBACKS EXPECTED TO BE ABOUT $2 BILLION IN 2018

* “COMPETITIVELY WE RECOGNIZE THE NEED TO STEP UP INVESTMENTS IN CORE CARBONATED SOFT DRINKS”, WHICH CO INTENDS TO DO

* EXPECT TO RECORD ADDITIONAL PROVISIONAL TRANSITION TAX EXPENSE IN Q2 OF ABOUT $700 MILLION - $800 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.