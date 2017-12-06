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BRIEF-Perceptron Enters Into New Loan Agreement For $8 Mln On-Demand Line Of Credit With Chemical Bank
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December 6, 2017 / 9:17 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Perceptron Enters Into New Loan Agreement For $8 Mln On-Demand Line Of Credit With Chemical Bank

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 6 (Reuters) - Perceptron Inc:

* PERCEPTRON ENTERS INTO NEW LOAN AGREEMENT AND EXPANDS ON-DEMAND LINE OF CREDIT

* PERCEPTRON INC - ENTERED INTO A NEW LOAN AGREEMENT FOR AN $8 MILLION ON-DEMAND LINE OF CREDIT WITH CHEMICAL BANK

* PERCEPTRON INC - NEW CREDIT LINE PROVIDES INCREASED BORROWING CAPACITY, WHICH WILL ALLOW FOR GREATER STRATEGIC AND OPERATIONAL FLEXIBILITY

* PERCEPTRON INC - NEW LOAN AGREEMENT REPLACES CO‘S PREVIOUS $6 MILLION LINE OF CREDIT WITH COMERICA BANK Source text for Eikon: Further company coverage:

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