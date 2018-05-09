BRIEF-Performance Food Reports Q3 Adj EPS Of $0.34

May 9 (Reuters) - Performance Food Group Co:
* PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY REPORTS THIRD-QUARTER AND FIRST-NINE MONTHS FISCAL 2018 RESULTS
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.31 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $1.54-$1.61, UP 24-30 PERCENT FROM FY 2017 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE OF $1.24
* NOW EXPECTS CAPITAL EXPENDITURES FOR FISCAL 2018 WILL BE BETWEEN $115 MILLION AND $140 MILLION
* FOR FISCAL 2018, PFG TIGHTENS ITS FISCAL 2018 ADJUSTED EBITDA OUTLOOK FOR GROWTH TO A RANGE OF 9% TO 11% Source text for Eikon: Further company coverage: