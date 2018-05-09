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May 9, 2018 / 12:51 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Performance Food Reports Q3 Adj EPS Of $0.34

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - Performance Food Group Co:

* PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY REPORTS THIRD-QUARTER AND FIRST-NINE MONTHS FISCAL 2018 RESULTS

* Q3 SALES $4.3 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $4.45 BILLION

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.31 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY TOTAL CASE VOLUME GREW 0.8%

* SEES 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $1.54-$1.61, UP 24-30 PERCENT FROM FY 2017 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE OF $1.24

* NOW EXPECTS CAPITAL EXPENDITURES FOR FISCAL 2018 WILL BE BETWEEN $115 MILLION AND $140 MILLION

* FOR FISCAL 2018, PFG TIGHTENS ITS FISCAL 2018 ADJUSTED EBITDA OUTLOOK FOR GROWTH TO A RANGE OF 9% TO 11% Source text for Eikon: Further company coverage:

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