Healthcare
March 9, 2020 / 10:07 AM / Updated an hour ago

BRIEF-PerkinElmer Expects Q1 Revenue And EPS To Be Below Previous Guidance

1 Min Read

March 9 (Reuters) - PerkinElmer Inc:

* PERKINELMER - EXPECTS Q1 2020 REVENUE AND EARNINGS PER SHARE, BOTH ON A GAAP AND NON-GAAP BASIS, TO BE BELOW COMPANY’S PREVIOUSLY COMMUNICATED GUIDANCE

* PERKINELMER - EXPERIENCED SIGNIFICANT DETERIORATION IN DEMAND IN CHINA DURING FEB DUE TO EXTENSION OF LUNAR NEW YEAR HOLIDAY , COVID-19

* PERKINELMER INC - YET TO SEE SIGNIFICANT DISRUPTION OUTSIDE OF CHINA

* PERKINELMER INC - EVALUATING HOW MUCH REVENUE WE EXPECT TO RECAPTURE OVER REMAINDER OF 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below