BRIEF-Perkinelmer Reports Q1 Adj EPS Of $0.67 From Continuing Operations

May 5 (Reuters) - PerkinElmer Inc:
* PERKINELMER ANNOUNCES FINANCIAL RESULTS FOR THE FIRST QUARTER OF 2020
* Q1 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.67 FROM CONTINUING OPERATIONS
* Q1 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.30 FROM CONTINUING OPERATIONS
* SEES Q2 2020 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE AT LEAST $0.65
* SEES Q2 2020 GAAP EARNINGS PER SHARE AT LEAST $0.33 FROM CONTINUING OPERATIONS
* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.55 — REFINITIV IBES DATA
* WITHDRAWING PREVIOUSLY DISSEMINATED FY20 GUIDANCE DUE TO COVID-RELATED UNCERTAINTIES
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.54, REVENUE VIEW $651.0 MILLION — REFINITIV IBES DATA
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.70, REVENUE VIEW $667.7 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)