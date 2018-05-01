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Funds News
May 1, 2018 / 7:07 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Permira Funds To Acquire Cisco's Service Provider Video Software Solutions Business

Reuters Staff

1 Min Read

May 1 (Reuters) - Cisco Systems Inc:

* PERMIRA FUNDS TO ACQUIRE CISCO’S SERVICE PROVIDER VIDEO SOFTWARE SOLUTIONS BUSINESS

* PERMIRA - A CO BACKED BY PERMIRA HAS ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT TO ACQUIRE CISCO’S SERVICE PROVIDER VIDEO SOFTWARE SOLUTIONS (SPVSS) BUSINESS

* PERMIRA SAYS SALE OF CISCO SPVSS BUSINESS HAS BEEN APPROVED BY CISCO’S BOARD OF DIRECTORS

* PERMIRA SAYS CISCO WILL RETAIN VIDEO AND MEDIA TECHNOLOGY RELATED TO ITS CORE BUSINESS IN NETWORKING, MULTI-CLOUD, SECURITY, DATA, AND COLLABORATION Source text for Eikon: Further company coverage:

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