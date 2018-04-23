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April 23, 2018 / 3:36 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Pernix Therapeutics Announces Participation In Lead Bid Worldwide Rights Of Contrave

Reuters Staff

1 Min Read

April 23 (Reuters) - Pernix Therapeutics Holdings Inc :

* PERNIX THERAPEUTICS ANNOUNCES PARTICIPATION IN LEAD BID FOR ACQUISITION OF WORLDWIDE RIGHTS TO CONTRAVE® FOR WEIGHT LOSS

* PERNIX THERAPEUTICS HOLDINGS - TO PARTICIPATE IN INVESTOR GROUP THAT ENTERED INTO “STALKING HORSE” ASSET PURCHASE DEAL TO ACQUIRE SOME ASSETS OF OREXIGEN THERAPEUTICS

* PERNIX THERAPEUTICS HOLDINGS - WOULD CONTRIBUTE 10% OF CAPITAL REQUIRED TO FUND PURCHASE PRICE OF DEAL, OR $7.5 MILLION

* PERNIX THERAPEUTICS - WOULD CONTRIBUTE 10% OF CAPITAL REQUIRED TO FUND PURCHASE PRICE, OR $7.5 MILLION, FUNDED THROUGH DRAW UNDER EXISTING DELAYED DRAW TERM LOAN FACILITY Source text for Eikon: Further company coverage:

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