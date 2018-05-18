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May 18, 2018 / 3:56 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Perry Ellis Confirms Receipt Of Director Nominations

Reuters Staff

1 Min Read

May 18 (Reuters) - Perry Ellis International Inc:

* PERRY ELLIS CONFIRMS RECEIPT OF DIRECTOR NOMINATIONS

* PERRY ELLIS INTERNATIONAL INC - STRATEGIC REVIEW PROCESS ONGOING

* PERRY ELLIS INTERNATIONAL - SPECIAL COMMITTEE NOTED NO DECISION HAS BEEN MADE WITH RESPECT TO RESPONSE TO FELDENKREIS PROPOSAL

* PERRY ELLIS - GEORGE FELDENKREIS HAS PROVIDED NOTICE TO NOMINATE FOUR INDIVIDUALS TO STAND FOR ELECTION TO CO’S BOARD

* PERRY ELLIS INTERNATIONAL - SPECIAL COMMITTEE WILL CONTINUE WITH STRATEGIC REVIEW PROCESS, INCLUDING ENGAGING IN “GOOD FAITH” WITH GEORGE FELDENKREIS Source text for Eikon: Further company coverage:

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