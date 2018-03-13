FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 13, 2018 / 9:23 PM / in 16 hours

BRIEF-Pershing Square Capital Management Reports 7.2 Percent Stake In Automatic Data Processing Inc

Reuters Staff

1 Min Read

March 13 (Reuters) - Automatic Data Processing Inc:

* PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGEMENT, L.P. REPORTS 7.2 PERCENT STAKE IN AUTOMATIC DATA PROCESSING INC AS OF MARCH 12, 2018 - SEC FILING

* PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGEMENT - SOLD 5 MILLION SHARES OF ADP’S COMMON STOCK, AMERICAN-STYLE CALL OPTIONS FOR PORTFOLIO MANAGEMENT PURPOSES

* PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGEMENT, L.P. HAD PREVIOSULY REPORTED 8.3 PERCENT STAKE IN AUTOMATIC DATA PROCESSING INC AS OF SEPT 15, 2017 - SEC FILING Source text (bit.ly/2tL3TAZ) Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.