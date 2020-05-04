Healthcare
May 4, 2020 / 12:56 PM / Updated 25 minutes ago

BRIEF-Petmed Express Announces Fourth Quarter And Fiscal Year End Financial Results

1 Min Read

May 4 (Reuters) - Petmed Express Inc:

* PETMED EXPRESS, INC. D/B/A 1-800-PETMEDS ANNOUNCES ITS FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR END FINANCIAL RESULTS AND INCREASES ITS QUARTERLY DIVIDEND TO $0.28 PER SHARE

* Q4 SALES ROSE 15 PERCENT TO $74.3 MILLION

* PETMED EXPRESS- DEMAND HAS BEEN STRONG FOR ECOMMERCE CHANNEL, WITH CONSUMERS SHIFTING PURCHASES TO ONLINE, WHICH POSITIVELY IMPACTED SALES IN QUARTER

* PETMED EXPRESS- SO FAR, CO HAS NOT SEEN ANY MATERIAL DISRUPTIONS IN SUPPLY CHAIN

* DECLARED AN INCREASED QUARTERLY DIVIDEND FROM $0.27 TO $0.28 PER SHARE ON ITS COMMON STOCK. Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below