FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
North Korea
Iran
Technology
Myanmar
Investigations
Future Of Money
Politics
CES 2018
U.S.
Commentary
#Market News
January 16, 2018 / 11:07 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Petrobras had record production in Brazil for fourth consecutive year In 2017- Filing

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 16 (Reuters) - Petroleo Brasileiro Sa Petrobras :

* BRAZIL‘S PETROBRAS SAYS OIL PRODUCTION IN BRAZIL REACHED RECORD 2.15 MILLION BPD LAST YEAR

* BRAZIL‘S PETROBRAS SAYS NATURAL GAS PRODUCTION REACHED 2.65 MILLION BARRELS OF OIL EQUIVALENT PER DAY IN 2017- FILING

* BRAZIL‘S PETROBRAS SAYS SUBSALT PRODUCTION (WITH PARTNERS) ROSE 26 PERCENT LAST YEAR AND REACHED RECORD 1.29 MILLION BARRELS PER DAY- FILING

* PETROBRAS SAYS OIL AND NATURAL GAS PRODUCTION IN BRAZIL IN DECEMBER WAS 2.62 MILLION BARRELS OF OIL EQUIVALENT PER DAY- FILING

* PETROBRAS SAYS POSTED PRODUCTION RECORD FOR FOURTH CONSECUTIVE YEAR IN 2017- FILING Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Tatiana Bautzer)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.