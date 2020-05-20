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May 20, 2020 / 4:57 AM / Updated 39 minutes ago

BRIEF-Petronas Gas Posts Qtrly Net Profit Of 368.1 Mln RGT

1 Min Read

May 20 (Reuters) - Petronas Gas Bhd:

* QTRLY REVENUE 1.40 BILLION RGT

* YEAR AGO QTRLY REVENUE 1.37 BILLION RGT, YEAR AGO QTRLY NET PROFIT 515.5 MILLION RGT

* APPROVED FIRST INTERIM DIVIDEND OF 16 SEN PER ORDINARY SHARE FOR FY ENDING 31 DEC

* COVID-19 PANDEMIC NOT EXPECTED TO SIGNIFICANTLY IMPACT GROUP’S OVERALL EARNINGS

* GAS PROCESSING SEGMENT TO REMAIN STABLE ON STRONG, SUSTAINABLE INCOME STREAM UNDER 2ND TERM OF 20-YEAR GAS PROCESSING AGREEMENT

* SEES TRANSPORTATION & REGASIFICATION BUSINESS SEGMENT TO CONTINUE CONTRIBUTING POSITIVELY TO GROUP’S EARNINGS Source: bit.ly/2Zns6vo Further company coverage:

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