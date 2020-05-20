BRIEF-Petronas Gas Posts Qtrly Net Profit Of 368.1 Mln RGT

May 20 (Reuters) - Petronas Gas Bhd:
* YEAR AGO QTRLY REVENUE 1.37 BILLION RGT, YEAR AGO QTRLY NET PROFIT 515.5 MILLION RGT
* APPROVED FIRST INTERIM DIVIDEND OF 16 SEN PER ORDINARY SHARE FOR FY ENDING 31 DEC
* COVID-19 PANDEMIC NOT EXPECTED TO SIGNIFICANTLY IMPACT GROUP’S OVERALL EARNINGS
* GAS PROCESSING SEGMENT TO REMAIN STABLE ON STRONG, SUSTAINABLE INCOME STREAM UNDER 2ND TERM OF 20-YEAR GAS PROCESSING AGREEMENT
* SEES TRANSPORTATION & REGASIFICATION BUSINESS SEGMENT TO CONTINUE CONTRIBUTING POSITIVELY TO GROUP’S EARNINGS Source: bit.ly/2Zns6vo Further company coverage: