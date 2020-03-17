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March 17, 2020 / 1:02 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Petropavlovsk Says No Disruptions To Any Of Co's Supply Chains, Logistics, And Normal Business Operations

1 Min Read

March 17 (Reuters) - Petropavlovsk PLC:

* PETROPAVLOVSK PLC - COMPANY POLICY AND UPDATE ON COVID-19

* PETROPAVLOVSK - NO DISRUPTIONS TO ANY OF CO’S SUPPLY CHAINS, LOGISTICS, AND NORMAL BUSINESS OPERATIONS

* PETROPAVLOVSK - RECENT DEVALUATION OF ROUBLE AND FALL IN OIL PRICES ARE BOTH BENEFICIAL TO COMPANY’S COST OF OPERATIONS

* PETROPAVLOVSK - RECENT DEVALUATION OF ROUBLE AND FALL IN OIL PRICES ARE BOTH BENEFICIAL TO COMPANY’S COST OF OPERATIONS

* PETROPAVLOVSK - WILL ALSO CONTINUE TO MONITOR SUPPLY CHAIN LOGISTICS TO ALL ITS OPERATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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