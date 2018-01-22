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January 22, 2018 / 2:21 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-PFC Device Inc Responds To Increases In Price And Trading Volume Of Co's Shares

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 22 (Reuters) - Pfc Device Inc:

* PFNOTED INCREASES IN PRICE AND TRADING VOLUME OF SHARES OF COMPANY‍​

* ‍APPLICATION HAS BEEN MADE FOR RESUMPTION OF TRADING IN SHARES WITH EFFECT FROM 9:00 AM ON 23 JAN ‍​

* PFINFORMED BY CHAIRMAN THAT HE HAD BEEN IN NEGOTIATIONS WITH INDEPENDENT THIRD PARTY REGARDING POSSIBLE DISPOSAL OF HIS INTERESTS IN SHARES

* ALSO, GROUP RECENTLY ENTERED INTO PRELIMINARY NEGOTIATIONS WITH THIRD PARTY FOR POSSIBLE DISPOSAL OF CERTAIN ASSETS OF GROUP

* SAVE AS DISCLOSED, BOARD CONFIRMS IT IS NOT AWARE OF ANY REASONS FOR PRICE AND VOLUME MOVEMENTS‍​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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