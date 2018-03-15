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March 15, 2018 / 8:07 PM / in 17 hours

BRIEF-Pfenex Reports Qtrly Earnings Per Share $0.23

Reuters Staff

1 Min Read

March 15 (Reuters) - Pfenex Inc:

* PFENEX REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS AND PROVIDES BUSINESS UPDATE

* QTRLY EARNINGS PER SHARE $0.23

* ‍PFENEX BELIEVES IT HAS SUFFICIENT CASH TO MEET COMPANY’S ANTICIPATED CASH NEEDS FOR AT LEAST NEXT 12 MONTHS​

* ‍CASH AND CASH EQUIVALENTS AS OF DECEMBER 31, 2017 WAS $57.7 MILLION​

* ‍BELIEVES IT HAS SUFFICIENT CASH RESOURCES TO FUND ALL NECESSARY ACTIVITIES LEADING UP TO AND INCLUDING SUBMISSION OF NDA FOR PF708 TO FDA​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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