Healthcare
April 9, 2020 / 11:54 AM / a few seconds ago

BRIEF-Pfizer and BioNTech Announce Further Details on Collaboration to Accelerate Global COVID-19 Vaccine Development

2 Min Read

April 9 (Reuters) - Pfizer Inc:

* PFIZER INC - BIONTECH WILL CONTRIBUTE MULTIPLE MRNA VACCINE CANDIDATES AS PART OF ITS BNT162 COVID-19 VACCINE PROGRAM

* PFIZER AND BIONTECH ANNOUNCE FURTHER DETAILS ON COLLABORATION TO ACCELERATE GLOBAL COVID-19 VACCINE DEVELOPMENT

* PFIZER - WILL CONTRIBUTE ITS LEADING GLOBAL VACCINE CLINICAL RESEARCH AND DEVELOPMENT

* PFIZER INC - BIONTECH WILL RECEIVE AN UPFRONT PAYMENT OF $185 MILLION, INCLUDING AN EQUITY INVESTMENT OF APPROXIMATELY $113 MILLION

* PFIZER INC - BIONTECH ELIGIBLE TO RECEIVE FUTURE MILESTONE PAYMENTS OF UP TO $563 MILLION FOR A POTENTIAL TOTAL CONSIDERATION OF $748 MILLION

* PFIZER INC - BIONTECH AND PFIZER INTEND TO INITIATE FIRST CLINICAL TRIALS AS EARLY AS END OF APRIL 2020

* PFIZER INC - PFIZER AND BIONTECH WILL SHARE DEVELOPMENT COSTS EQUALLY

* PFIZER INC - PFIZER WILL FUND 100 PERCENT OF DEVELOPMENT COSTS

* PFIZER INC - BIONTECH WILL REPAY PFIZER ITS 50% SHARE OF DEVELOPMENT COSTS DURING COMMERCIALIZATION OF VACCINE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below