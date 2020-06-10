Healthcare
June 10, 2020 / 10:58 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Pfizer Announces Positive Top-Line Results From Jade Teen Trial Of Abrocitinib

1 Min Read

June 10 (Reuters) - Pfizer Inc:

* PFIZER ANNOUNCES POSITIVE TOP-LINE RESULTS FROM JADE TEEN TRIAL OF ABROCITINIB IN ADOLESCENTS WITH MODERATE-TO-SEVERE ATOPIC DERMATITIS

* PFIZER INC - OBSERVED IMPROVEMENTS IN SKIN CLEARANCE, DISEASE EXTENT, AND SEVERITY AMONG PATIENTS 12 TO <18 FROM DERMATITIS TRIAL

* PFIZER - BOTH DOSES OF ABROCITINIB MET CO-PRIMARY ENDPOINTS AND WERE GENERALLY WELL TOLERATED

* PFIZER INC - SAFETY PROFILE OF ABROCITINIB IN ADOLESCENTS WITH ATOPIC DERMATITIS CONSISTENT WITH OTHER PIVOTAL STUDIES OF ABROCITINIB

* PFIZER INC - BOTH DOSES OF ABROCITINIB MET CO-PRIMARY ENDPOINTS AND WERE GENERALLY WELL TOLERATED

* PFIZER - PERCENTAGE OF PATIENTS ACHIEVING CO-PRIMARY EFFICACY ENDPOINT AT WEEK 12 WAS STATISTICALLY SIGNIFICANTLY HIGHER WITH ABROCITINIB VERSUS PLACEBO Source text for Eikon: Further company coverage:

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