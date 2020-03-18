Healthcare
March 18, 2020 / 9:56 PM / a few seconds ago

BRIEF-Pfizer Announces Top-Line Results From Phase 3 Study Of 20-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine

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March 18 (Reuters) - Pfizer Inc:

* PFIZER ANNOUNCES TOP-LINE RESULTS FROM PHASE 3 STUDY OF 20-VALENT PNEUMOCOCCAL CONJUGATE VACCINE IN PNEUMOCOCCAL VACCINE-NAÏVE ADULTS AGED 18 YEARS OR OLDER

* PFIZER INC - ENCOURAGED BY RESULTS FROM STUDY & REMAIN ON TRACK TO FILE ADULT 20VPNC INDICATION WITH FDA BY END OF 2020

* PFIZER - PRIMARY IMMUNOGENICITY OF NON-INFERIORITY FOR 20 SEROTYPES INCLUDED IN 20VPNC IN ADULTS OVER 60 YEARS & OLDER AT 1 MONTH AFTER VACCINATION MET

* PFIZER INC - SECONDARY IMMUNOGENICITY OBJECTIVES FOR ADULTS 18-59 YEARS OLD COMPARED TO THOSE 60-64 YEARS OLD MET NON-INFERIORITY FOR ALL 20 SEROTYPES Source text for Eikon: Further company coverage:

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