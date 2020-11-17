BRIEF-Pfizer Announces U.S. Covid-19 Immunization Pilot Program With Four States

Nov 16 (Reuters) - BioNTech SE:
* PFIZER UPDATE ON U.S. COVID-19 VACCINE CANDIDATE DISTRIBUTION PREPAREDNESS
* ANNOUNCED THE U.S. COVID-19 IMMUNIZATION PILOT PROGRAM WITH FOUR STATES
* LAUNCHED PILOT PROGRAM TO HELP BETTER SUPPORT THE STATES’ PLANNING, DEPLOYMENT, AND ADMINISTRATION OF THE COVID-19 VACCINE CANDIDATE
* LEARNINGS FROM PROGRAM WILL BE ADAPTED FOR USAGE ACROSS OTHER STATES TO HELP THEM CREATE EFFECTIVE IMMUNIZATION PROGRAMS FOR THIS VACCINE
* FOUR STATES INCLUDED IN PILOT PROGRAM WILL NOT RECEIVE VACCINE DOSES EARLIER THAN OTHER STATES BY VIRTUE OF THIS PILOT Source text : bit.ly/3lDktcp Further company coverage:
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