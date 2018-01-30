BRIEF-Pfizer Reports Q4 EPS Of $2.02

Jan 30 (Reuters) - Pfizer Inc:
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.56 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* ANTICIPATES REPATRIATION TAX LIABILITY OF APPROXIMATELY $15 BILLION, PAYABLE TO U.S. TREASURY
* QTRLY INNOVATIVE HEALTH SEGMENT REVENUE $8,218 MILLION VERSUS $7,726 MILLION
* PROVIDES 2018 FINANCIAL GUIDANCE, INCLUDING REVENUES OF $53.5 TO $55.5 BILLION
* SEES 2018 ADJUSTED RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENSES $7.4 BILLION TO $7.9 BILLION
* Q4 REVENUE VIEW $13.68 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* PFIZER - OVER NEXT FIVE YEARS, CO PLANS TO INVEST APPROXIMATELY $5.0 BILLION IN CAPITAL PROJECTS IN U.S.
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.78, REVENUE VIEW $53.88 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* PFIZER - ALSO PLANS TO MAKE $500 MILLION CONTRIBUTION TO ITS U.S. PENSION PLAN IN 2018
* 2018 FINANCIAL GUIDANCE REFLECTS A FULL YEAR CONTRIBUTION FROM CONSUMER HEALTHCARE
* CONTINUES TO EXPECT THAT ANY DECISION REGARDING STRATEGIC ALTERNATIVES FOR CONSUMER HEALTHCARE WILL BE MADE DURING 2018
* PFIZER - ALLOCATED ABOUT $100 MILLION FOR SPECIAL, ONE-TIME BONUS TO BE PAID TO ALL NON-EXECUTIVE COLLEAGUES IN Q1 2018
* FINANCIAL GUIDANCE FOR 2018 ALSO ASSUMES NO GENERIC COMPETITION FOR LYRICA IN U.S. UNTIL JUNE 2019
* PFIZER - IN 2018, ANTICIPATES QUARTERLY DIVIDEND PAYMENTS OF $0.34/SHARE OF COMMON STOCK
* PFIZER - DESPITE ABSORBING $2.1 BILLION IMPACT FROM PRODUCTS THAT LOST MARKETING EXCLUSIVITY, CO WAS STILL ABLE TO ACHIEVE 1% OPERATING. REVENUE GROWTH IN 2017
* FOURTH-QUARTER 2017 IH OPERATIONAL REVENUE GROWTH WAS NEGATIVELY IMPACTED BY LOWER REVENUES FOR VIAGRA IN U.S.
* AS A RESULT OF ENACTMENT OF TCJA, Q4 AND FY 2017 PROVISION FOR TAXES ON REPORTED INCOME WAS FAVORABLY IMPACTED BY ABOUT $10.7 BILLION Source text for Eikon: Further company coverage: