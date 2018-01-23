BRIEF-P&G Announces Q2 Core Earnings Per Share $1.19

Jan 23 (Reuters) - P&G:
* Q2 SALES $17.4 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $17.35 BILLION
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.14 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY GROOMING SEGMENT ORGANIC SALES DECREASED THREE PERCENT
* QTRLY FABRIC AND HOME CARE SEGMENT ORGANIC SALES INCREASED THREE PERCENT
* MAINTAINING ITS GUIDANCE FOR ORGANIC SALES GROWTH IN RANGE OF TWO TO THREE PERCENT FOR FISCAL 2018
* QTRLY BABY, FEMININE AND FAMILY CARE SEGMENT ORGANIC SALES DECREASED ONE PERCENT
* ESTIMATES ALL-IN SALES GROWTH OF ABOUT THREE PERCENT FOR FISCAL 2018
* RAISING ITS 2018 CORE EARNINGS PER SHARE GROWTH OUTLOOK FROM FIVE TO SEVEN PERCENT TO FIVE TO EIGHT PERCENT
* TRANSITIONAL IMPACTS DUE TO IMPACTS OF TAX REFORM RESULTED IN A PROVISIONAL NET CHARGE OF $628 MILLION FOR QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2017
* RAISING UPPER-END OF 2018 EPS GUIDANCE RANGE TO REFLECT POTENTIAL BENEFIT FROM TAX ACT
* 2018 GAAP EARNINGS PER SHARE ARE EXPECTED TO DECREASE 30% TO 32% VERSUS FISCAL YEAR 2017 GAAP EPS OF $5.59
* FOR QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2017 AND FISCAL 2018, TAX IMPACTS ARE RESULTING IN A NET BENEFIT OF ABOUT $135 MILLION
* 2018 GAAP EPS ESTIMATE INCLUDES ABOUT $0.10 PER SHARE OF NON-CORE RESTRUCTURING COSTS AND $0.24 PER SHARE OF NON-CORE CHARGES RELATED TO TAX ACT
* THE TRANSITIONAL IMPACTS THAT RESULTED IN PROVISIONAL NET CHARGE OF $628 MILLION FOR QUARTER COMPRISED OF ESTIMATED REPATRIATION TAX CHARGE OF $3.8 BILLION
* THE TRANSITIONAL IMPACTS THAT RESULTED IN PROVISIONAL NET CHARGE OF $628 MILLION FOR QUARTER ALSO COMPRISED OF NET DEFERRED TAX BENEFIT OF ABOUT $3.2 BILLION Source text for Eikon: Further company coverage: