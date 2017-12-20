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#Market News
December 20, 2017 / 10:21 PM / Updated an hour ago

BRIEF-PG&E Announces Suspension Of Dividend, Citing Uncertainty Related To Causes And Potential Liabilities Associated With Northern California Wildfires

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 20 (Reuters) - PG&E Corp:

* PG&E ANNOUNCES SUSPENSION OF DIVIDEND, CITING UNCERTAINTY RELATED TO CAUSES AND POTENTIAL LIABILITIES ASSOCIATED WITH NORTHERN CALIFORNIA WILDFIRES

* PG&E - DETERMINED TO SUSPEND QTRLY DIVIDEND, BEGINNING WITH Q4, CITING UNCERTAINTY RELATED TO LIABILITIES ASSOCIATED WITH NORTHERN CALIFORNIA WILDFIRES

* PG&E- BOARD OF CORP‘S UTILITY UNIT, PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO, DETERMINED TO SUSPEND DIVIDEND ON UTILITY‘S PREFERRED STOCK Source text for Eikon: Further company coverage:

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