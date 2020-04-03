BRIEF-PGS Provides Covid-19 And Business Update

April 3 (Reuters) - PGS ASA:
* REG-PGS ASA: COVID-19 AND BUSINESS UPDATE
* CORONA VIRUS PANDEMIC AND DISRUPTION IN OIL MARKET PRESENT UNPRECEDENTED CHALLENGES FOR OFFSHORE SERVICES INDUSTRY
* SO FAR, PGS HAVE BEEN ABLE TO CONTINUE VESSEL OPERATIONS WITHOUT INTERRUPTIONS
* IS IMPLEMENTING SUBSTANTIAL COST AND CAPITAL EXPENDITURE MEASURES TO MEET AN EXPECTED SIGNIFICANT REVENUE REDUCTION
* SHORT-TERM, SEVERE LOGISTICAL CHALLENGES CAUSED BY TRAVEL RESTRICTIONS AND QUARANTINE PROVISIONS IMPACTING CREW-CHANGES HAVE BEEN RESOLVED BY CANCELLING ALL CREW CHANGES SINCE MARCH 18, WITH ALL CREWS CONTINUING ON A SECOND FULL ROTATION
* EXTENDED CREW PERIODS WILL START COMING TO AN END IN LATTER PART OF APRIL, AND COMPANY BELIEVES IT WILL BE ABLE TO FIND VIABLE METHODS FOR CREW ROTATIONS
* LOW OIL PRICE WILL HAVE A MATERIAL NEGATIVE IMPACT ON DEMAND FOR SEISMIC SERVICES AND ACTIVITY LEVELS
* COMPANY IS IMPLEMENTING SUBSTANTIAL COST AND CAPITAL EXPENDITURE MEASURES TO MEET AN EXPECTED SIGNIFICANT REVENUE REDUCTION
* DETAILS RELATING TO SUCH MEASURES WILL BE PROVIDED IN CONNECTION WITH Q1 2020 EARNINGS RELEASE ON APRIL 23, 2020
* COMPANY HAS DECIDED TO COLD-STACK TWO OF EIGHT CURRENTLY OPERATED 3D VESSELS EARLY IN Q2, AFTER COMPLETION OF CURRENT PROJECTS
* IN ORDER TO MAINTAIN A STRONG LIQUIDITY POSITION WHILE EXPERIENCING UNCERTAIN MARKET CONDITIONS, COMPANY BELIEVES THAT IT MAY LATER IN YEAR BE PRUDENT TO SEEK EXTENSIONS OF REVOLVING CREDIT FACILITY (RCF) REDUCTION SCHEDULED FOR SEPTEMBER AND/OR OTHER SCHEDULED DEBT AMORTIZATION
* 2020 GUIDANCE AND OUTLOOK STATEMENTS PUBLISHED AT CAPITAL MARKETS DAY ON JANUARY 30, 2020 IS UNDER REVIEW, AND WILL BE REVISED IN CONNECTION WITH Q1 RESULTS ON APRIL 23, 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)