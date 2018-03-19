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March 19, 2018 / 10:07 AM / Updated 16 hours ago

BRIEF-PGT Innovations Announces Repricing Of Senior Secured Term Loan Facility Due February 2022

Reuters Staff

1 Min Read

March 19 (Reuters) - PGT Innovations Inc:

* PGT INNOVATIONS, INC. ANNOUNCES REPRICING OF SENIOR SECURED TERM LOAN FACILITY DUE FEBRUARY 2022 AT LIBOR+3.50%, A 1.25% REDUCTION IN MARGIN

* PGT INNOVATIONS- ENTERED INTO AMENDMENT TO EXISTING $224 MILLION SENIOR SECURED TERM LOAN FACILITY DUE FEB 2022

* PGT INNOVATIONS - ESTIMATES INTEREST RATE REDUCTION TO REDUCE CASH DEBT SERVICE COSTS BY ABOUT $2.8 MILLION OVER NEXT 12 MONTHS

* PGT INNOVATIONS- AMENDMENT RESULTED IN, AMONG OTHER THINGS, 125 BASIS POINT REDUCTION IN INTEREST RATE APPLICABLE TO TERM LOAN FACILITY Source text for Eikon: Further company coverage:

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