Healthcare
June 29, 2020 / 7:33 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Pharma Mar Receives Payment Of 100 Mln Dollars From Jazz Pharmaceuticals For Lurbinectedin US Approval

1 Min Read

June 29 (Reuters) - Pharma Mar SA:

* RECEIVES PAYMENT OF 100 MILLION DOLLARS FROM JAZZ PHARMACEUTICALS FOR APPROVAL OF LURBINECTEDIN IN U.S. AS TREATMENT FOR METASTATIC SMALL CELL LUNG CANCER​

* MAY RECEIVE UP TO AN ADDITIONAL 150 MILLION EUROS ADDITIONAL ONCE “FULL APPROVAL” OCCURS

* COMMERCIAL LAUNCH OF LURBINECTEDIN (ZEPZELCA) IN U.S. TO START IN JULY BY JAZZ PHARMACEUTICALS

* MAY RECEIVE UP TO AN ADDITIONAL 550 MILLION DOLLARS FOR BUSINESS OBJECTIVES Source text: bit.ly/3ieSQFl Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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