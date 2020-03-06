Healthcare
March 6, 2020 / 1:32 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Pharma Mar Says Diagnostic Kits For Coronavirus Are Now Available For Diagnostic Use

1 Min Read

March 6 (Reuters) - Pharma Mar SA:

* SAYS ITS SUBSIDIARY GENOMICA, S.A.U. OBTAINED TODAY THE “CE” CONFORMITY MARKING OF ITS COVID-19 CORONAVIRUS DIAGNOSTIC KITS

* SAYS SUCCESSFULLY COMPLETED TESTS CARRIED OUT ON PATIENT SAMPLES IN COLLABORATION WITH THE CARLOS III HEALTH INSTITUTE FROM MADRID

* AFTER OBTAINING THE “CE” CONFORMITY MARKING, THE REFERRED KITS ARE NOW COMMERCIALLY AVAILABLE FOR DIAGNOSTIC USE

* SAYS GENOMICA DIAGNOSTIC KITS ARE HIGHLY SENSITIVE AND SPECIFIC IN DETECTING CORONAVIRUS COVID-19 SO THE VIRUS COULD BE DETECTED EVEN BEFORE THE PATIENT SHOWS SYMPTOMS

* SAYS GENOMICA HAS COMMERCIAL AGREEMENTS IN MORE THAN 30 COUNTRIES, INCLUDING CHINA, WHERE IT CAN NOW START DISTRIBUTING THESE KITS Source text: bit.ly/2PTpoIC Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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