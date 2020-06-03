Healthcare
June 3, 2020 / 6:38 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Pharma Mar: TGA Grants "Provisional Approval Pathway" For Lurbinectedin In SCLC In Australia

1 Min Read

June 3 (Reuters) - Pharma Mar SA:

* THERAPEUTIC GOODS ADMINISTRATION (TGA) GRANTS “PROVISIONAL APPROVAL PATHWAY” FOR LURBINECTEDIN IN RELAPSED SMALL CELL LUNG CANCER (SCLC) IN AUSTRALIA

* THIS DESIGNATION ALLOWS A FASTER APPROVAL OF DRUGS FOR SERIOUS CONDITIONS THAT FILL AN UNMET MEDICAL NEED

* DATA FROM PHASE II STUDY OF LURBINECTEDIN SHOWED 35% OVERALL RESPONSE RATE IN SECOND-LINE PATIENTS, AND MEDIAN OVERALL SURVIVAL OF 9.3 MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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