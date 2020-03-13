BRIEF-Pharma Mar To Contact Authorities For Possible Studies Of Aplidin On Patients Infected With Covid-19

March 13 (Reuters) - Pharma Mar SA:
* REPORTS IN VITRO STUDIES RESULTS OF APLIDIN (PLITIDEPSIN) ON THE HUMAN CORONAVIRUS HCOV-229E
* SAYS RESULTS CONFIRM HYPOTHESIS THAT THERAPEUTIC TARGET OF APLIDIN IS KEY TO THE MULTIPLICATION AND SPREAD OF THE VIRUS
* CORONAVIRUS HCOV-229E HAS A MULTIPLICATION AND PROPAGATION MECHANISM VERY SIMILAR TO COVID-19
* TO CONTACT REGULATORY AUTHORITIES TO ANALYZE THE POSSIBILITIES OF STUDIES ON PATIENTS INFECTED WITH COVID-19 Source text: bit.ly/33dF5zP Further company coverage: (Gdansk Newsroom)