Healthcare
March 13, 2020 / 7:40 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Pharma Mar To Contact Authorities For Possible Studies Of Aplidin On Patients Infected With Covid-19

1 Min Read

March 13 (Reuters) - Pharma Mar SA:

* REPORTS IN VITRO STUDIES RESULTS OF APLIDIN (PLITIDEPSIN) ON THE HUMAN CORONAVIRUS HCOV-229E

* SAYS RESULTS CONFIRM HYPOTHESIS THAT THERAPEUTIC TARGET OF APLIDIN IS KEY TO THE MULTIPLICATION AND SPREAD OF THE VIRUS

* CORONAVIRUS HCOV-229E HAS A MULTIPLICATION AND PROPAGATION MECHANISM VERY SIMILAR TO COVID-19

* TO CONTACT REGULATORY AUTHORITIES TO ANALYZE THE POSSIBILITIES OF STUDIES ON PATIENTS INFECTED WITH COVID-19 Source text: bit.ly/33dF5zP Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below