Healthcare
April 22, 2020 / 6:23 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Pharnext Announces Partnership To Evaluate Drugs For Potential Use Against COVID-19

1 Min Read

April 22 (Reuters) - Pharnext SA:

* PHARNEXT AND THE UNIVERSITY HOSPITAL INSTITUTE MÉDITERRANÉE INFECTION ANNOUNCE A JOINT EFFORT TO EVALUATE REPURPOSED DRUGS FOR POTENTIAL USE AGAINST THE COVID-19 VIRUS

* JOINT ACTIVITIES WILL FOCUS ON RAPIDLY TESTING ALREADY APPROVED DRUGS THAT WERE PREVIOUSLY IDENTIFIED AS POTENTIAL CANDIDATES FOR FIGHTING COVID-19

* TESTING WILL BE PERFORMED BY UHI MÉDITERRANÉE INFECTION IN PRECLINICAL STUDIES AND WILL BUILD UPON GROUNDBREAKING WORK OF THIS INSTITUTE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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