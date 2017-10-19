BRIEF-Pharnext H1 net loss up at ‍10.1​ million euros

Oct 19 (Reuters) - PHARNEXT SAS:
* H1 NET LOSS EUR 10.1 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 8.0 MILLION YEAR AGO
* H1 OPERATING LOSS EUR 9.3 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 5.7 MILLION YEAR AGO
* PRO FORMA CASH ASSETS AT END OF JUNE 2017 AFTER TASLY GROUP‘S INVESTMENT, AMOUNT TO EUR 26.1 MILLION
* WE CONFIRM OUR TARGET OF TAKING PRODUCT TO MARKET BY 2019 - CEO
* WE CONFIRM OUR TARGET OF TAKING PRODUCT PXT3003 TO MARKET BY 2019 - CEO (ADDS DROPPED PRODUCT NAME) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)