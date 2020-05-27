Healthcare
May 27, 2020 / 8:15 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Phasebio Launches Clinical Trial To Evaluate Pb1046 As A Treatment For Hospitalized Covid-19 Patients

1 Min Read

May 27 (Reuters) - PhaseBio Pharmaceuticals Inc:

* PHASEBIO LAUNCHES CLINICAL TRIAL TO EVALUATE PB1046 AS A TREATMENT FOR HOSPITALIZED COVID-19 PATIENTS

* PHASEBIO PHARMA - RECEIVES CLEARANCE OF IND APPLICATION FROM U.S. FDA UNDER CORONAVIRUS TREATMENT ACCELERATION PROGRAM

* PHASEBIO PHARMACEUTICALS - TARGETING TO REPORT VANGARD TRIAL RESULTS LATE IN Q4 OF 2020

* PHASEBIO PHARMACEUTICALS - EXPECTS TO BEGIN DOSING PATIENTS BY END OF JUNE IN VANGARD TRIAL Source text for Eikon: Further company coverage:

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