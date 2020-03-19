Healthcare
March 19, 2020 / 1:02 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Phathom Pharma Pauses New Patient Randomization In Trials Due To Coronavirus

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Phathom Pharmaceuticals Inc:

* PHATHOM REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES CLINICAL TRIAL STATUS AND BUSINESS UPDATES

* PHATHOM PHARMACEUTICALS INC - TEMPORARILY PAUSING NEW PATIENT RANDOMIZATION IN PHALCON-EE AND PHALCON-HP TRIALS IN VIEW OF COVID-19 PANDEMIC

* PHATHOM PHARMACEUTICALS - DECISION TO TEMPORARILY PAUSE NEW PATIENT RANDOMIZATION IS NOT BASED ON ANY STUDY-RELATED EVENTS

* PHATHOM PHARMACEUTICALS INC - EXPECTS TO REMAIN ON TRACK TO PROVIDE TOP-LINE DATA FOR BOTH PHALCON-EE AND PHALCON-HP CLINICAL TRIALS IN 2021

* PHATHOM PHARMACEUTICALS INC - Q4 NET LOSS FOR 2019 WAS $98.0 MILLION, COMPARED TO $484,000 FOR Q4 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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