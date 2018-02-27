BRIEF-PHH Corp Qtrly ‍​Non-GAAP Core Loss Per Share $1.44

Feb 27 (Reuters) - Phh Corp:
* QTRLY RESULTS INCLUDES A $30 MILLION UNFAVORABLE IMPACT FROM FEDERAL TAX REFORM
* PHH - REACHED SETTLEMENT AGREEMENT WITH MULTISTATE COALITION OF SOME MORTGAGE BANKING REGULATORS & CONSENT ORDERS WITH CERTAIN STATE ATTORNEYS GENERAL
* SETTLEMENT AGREEMENT WAS TO RESOLVE AND CLOSE OUT FINDINGS FROM MMC EXAMINATION, WITHOUT ANY ADMISSION OF LIABILITY
* UNDER TERMS OF SETTLEMENT, CO WILL PAY APPROXIMATELY $45 MILLION IN AGGREGATE, OF WHICH $38 MILLION WAS PAID IN Q4
* QTRLY NON-GAAP CORE LOSS PER SHARE $1.44 Source text for Eikon: Further company coverage: