BRIEF-Philip Morris International Inc Reports Q1 Adjusted Earnings Per Share $1.00

April 19 (Reuters) - Philip Morris International Inc:
* . (PMI) REPORTS 2018 FIRST-QUARTER RESULTS; INCREASES, PRIMARILY TO REFLECT A LOWER EFFECTIVE TAX RATE, 2018 FULL-YEAR REPORTED DILUTED EPS
* Q1 REVENUE $6.9 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $7.03 BILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.90 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY CIGARETTE SHIPMENT VOLUME OF 164.3 BILLION UNITS, DOWN BY 9.3 BILLION UNITS OR 5.3%
* EXCLUDING FAVORABLE CURRENCY OF $327 MILLION, QTRLY NET REVENUES UP BY 8.3%
* REMAIN ON TRACK TO DOUBLE WORLDWIDE IN-MARKET SALES OF HEATED TOBACCO UNITS COMPARED TO 2017
* PHILIP MORRIS INTERNATIONAL - INCREASES 2018 FY REPORTED EPS FORECAST PRIMARILY TO REFLECT LOWER EFFECTIVE TAX RATE
* PHILIP MORRIS INTERNATIONAL - 2018 FY DILUTED EPS FORECAST ASSUMES FULL-YEAR EFFECTIVE TAX RATE OF ABOUT 26%
* PHILIP MORRIS INTERNATIONAL - 2018 FY FORECAST ASSUMES CURRENCY-NEUTRAL NET REVENUE GROWTH OF ABOUT 8.0% Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)