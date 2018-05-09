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May 9, 2018 / 3:12 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Philip Morris Revises, 2018 Full-Year Reported Diluted EPS Guidance

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - Philip Morris International Inc:

* PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. (PMI) HOLDS 2018 ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS; REVISES, FOR CURRENCY ONLY, 2018 FULL-YEAR REPORTED DILUTED EPS GUIDANCE, REFLECTING EX-CURRENCY GROWTH OF APPROXIMATELY 8% TO 11% VERSUS. 2017 ADJUSTED DILUTED EPS OF $4.72

* PHILIP MORRIS INTERNATIONAL - REVISES 2018 FULL-YEAR REPORTED DILUTED EPS GUIDANCE, FOR CURRENCY ONLY, TO RANGE OF $5.15 TO $5.30

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $5.28 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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